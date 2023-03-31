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Факты / Україна

Нас ничем не обеспечивают, донашиваем форму предшественников: оккупант о плохом снабжении

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія росії
Фото: Depositphotos

Российский военный во время телефонного разговора с женой пожаловался на отсутствие командования и плохое снабжение.

Запись перехвата опубликовала в Telegram украинская разведка. По словам оккупанта, из-за отсутствия командования военные никого не слушают.

Он рассказал, что на фронте сейчас происходит ротация, только это и помогает им получить хотя бы какое-то вооружение. Так, один из полков вернули в Россию, и это позволило ему и его товарищам забрать себе их вооружение и форму.

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 — Нас ничем не обеспечивают. Они съезжают, потому нам отдали форму, пулемет, гранаты, — отметил оккупант.

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Он рассказал, что наступление на фронте ведут лишь боевики ЧВК Вагнера, но среди них много потерь и они практически не имеют успеха.

Источник: ГУР
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