Март, 31 в 20:56

Российский военный во время телефонного разговора с женой пожаловался на отсутствие командования и плохое снабжение.

Запись перехвата опубликовала в Telegram украинская разведка. По словам оккупанта, из-за отсутствия командования военные никого не слушают.

Он рассказал, что на фронте сейчас происходит ротация, только это и помогает им получить хотя бы какое-то вооружение. Так, один из полков вернули в Россию, и это позволило ему и его товарищам забрать себе их вооружение и форму.

Сейчас смотрят

— Нас ничем не обеспечивают. Они съезжают, потому нам отдали форму, пулемет, гранаты, — отметил оккупант.

Он рассказал, что наступление на фронте ведут лишь боевики ЧВК Вагнера, но среди них много потерь и они практически не имеют успеха.