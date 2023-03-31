Березень, 31 в 20:56

Російський військовий під час телефонної розмови з дружиною поскаржився на відсутність командування та погане постачання.

Запис перехоплення опублікувала у Telegram українська розвідка. За словами окупанта, через відсутність командування військові нікого не слухають.

Він розповів, що на фронті зараз відбувається ротація, тож лише це допомагає їм отримати бодай якесь озброєння. Так, один із полків повернули до Росії, і це дозволило йому та його товаришам забрати собі їхнє озброєння та форму.

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– Нас нічим не забезпечують. Вони з’їжджають, то нам віддали форму, кулемет, гранати, – зазначив окупант.

Він розповів, що наступ на фронті ведуть лише бойовики ПВК Вагнера, але серед них багато втрат, вони практично не мають успіху.