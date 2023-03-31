Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Нас нічим не забезпечують, доношуємо форму попередників: окупант про погане постачання

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
армія росії
Фото: Depositphotos

Російський військовий під час телефонної розмови з дружиною поскаржився на відсутність командування та погане постачання.

Запис перехоплення опублікувала у Telegram українська розвідка. За словами окупанта, через відсутність командування військові нікого не слухають.

Він розповів, що на фронті зараз відбувається ротація, тож лише це допомагає їм отримати бодай якесь озброєння. Так, один із полків повернули до Росії, і це дозволило йому та його товаришам забрати собі їхнє озброєння та форму.

Зараз дивляться

– Нас нічим не забезпечують. Вони з’їжджають, то нам віддали форму, кулемет, гранати, – зазначив окупант.

Читайте
Дезертирство у лавах армії РФ процвітає: на Луганщині з військової частини втекли 50 окупантів

Він розповів, що наступ на фронті ведуть лише бойовики ПВК Вагнера, але серед них багато втрат, вони практично не мають успіху.

Джерело: ГУР
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка