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Факты / Україна / Общество

СБУ вручила подозрение по двум статьям митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю — СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
митрополит Павло Лебідь
Фото: УНИАН

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь (митрополит Павел) получил подозрение от СБУ.

Об этом сообщают СМИ.

Пока официальной информации от СБУ нет. Однако в соцсетях публикуют видео, на котором митрополит подписывает документ.

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Митрополита подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 436 (оправдание агрессии Российской Федерации) и ст. 161 (разжигание межрелигиозной вражды).

Максимальное наказание по ст. 436 — лишение свободы на срок до трех лет, по ст. 161 — лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в начале марта заповедник Киево-Печерская лавра объявил об одностороннем расторжении договора с УПЦ МП об аренде территории и зданий. Договор расторгается 29 марта. Однако митрополит Павел заявил, что он и его приход не покинет стены святыни, пока не завершатся все судебные разбирательства.

30 марта верующие УПЦ не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру.

В свою очередь Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП о признании недействительным одностороннего расторжения договора.

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