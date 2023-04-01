Квітень, 01 в 13:54

Служба безпеки України опублікувала перехоплені телефонні розмови колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя.

Сьогодні зранку йому вручили повідомлення про підозру, і зараз СБУ проводить обшуки за місцем проживання митрополита.

Так, в телефонних розмовах митрополит Павло радів тимчасовій окупації Херсону. Говорив, що люди радіють, бо там вже скрізь російські прапори.

Зараз дивляться

– Колись казали, що буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось, – сказав у розмові митрополит.

В іншій розмові Павло Лебідь розповідає, що Росія “лупанула” по американських лабораторія в Києві та Одесі. І хоче, щоб радіоактивний пил із тих лабораторій розлетівся на американців.

А ще митрополит Лебідь каже, що українці самі провокують агресора.

В інших телефонних розмовах Павло Лебідь називає тероборонівців “ублюдками”. А ще, на його думку, в західних регіонах немає українців, бо “то все Польща та Угорщина”.

Пресслужба СБУ також опублікувала фото з обшуків у колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври.

На фото можна побачити дорогі меблі, ікони, картини, елементи декору будинку, де проживає митрополит. Також серед знайденого є предмет схожий на печатку з гербом Російської Імперії.

Виправдовував напад Росії: СБУ опублікувала розмови митрополита Павла та показала фото обшуків / 6 фотографий

Сьогодні СБУ повідомило про підозру митрополиту Павлу Лебедю за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).