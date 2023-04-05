У РФ недостаточно высокоточных дальнобойных ракет, но они возобновляют свои запасы – Игнат

Апрель, 05 в 13:35

Армия РФ использовала стратегический запас дальнобойных высокоточных ракет на удары по украинской инфраструктуре, но продолжает пополнять свои запасы.

Об этом в эфире телеканала Freeдом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат

– У противника недостаточно высокоточных дальнобойных ракет. Израсходован стратегический запас, не все, потому что сейчас скажут, что я заявил, что ракеты все израсходованы. Нет! Дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые ракеты Х-101, Калибр, а также баллистических Искандеров М, которые противник использовал с самого начала войны в различных целях, – сказал он.

Наибольшее количество ракет, примерно 800, оккупанты использовали именно для ударов по нашей инфраструктуре, топливно-энергетическому сектору Украины.

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– Таким образом, имея еще некоторый запас, они будут дальше накапливать ракеты. Но накапливать непросто, раньше они их годами накапливали, но вот так использовали на трансформаторные будки, – отметил Игнат.

По мнению спикера, таким образом россияне ищут новые методы наносить удары: кроме реактивной артиллерии применяются С-300 – зенитные ракеты, которые противник запускает по баллистической траектории по наземным целям в прифронтовых зонах, а также авиационные бомбы.