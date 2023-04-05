У РФ недостатньо високоточних далекобійних ракет, втім вони поновлюють свої запаси – Ігнат

Квітень, 05 в 13:35

Армія РФ використала стратегічний запас далекобійних високоточних ракет на удари по українській інфраструктурі, але продовжує поповнювати свої запаси.

Про це в ефірі телеканалу Freeдом заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат

– У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас, не всі, тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Ні! Далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, Калібр, а також балістичних Іскандерів М, які противник використовував від самого початку війни в різних цілях, – сказав він.

Найбільшу кількість ракет, приблизно 800, окупанти використали саме для ударів по нашій інфраструктурі, паливно-енергетичному сектору України.

Зараз дивляться

– Таким чином, маючи ще деякий запас, вони будуть далі накопичувати ракети. Але накопичувати непросто, раніше вони їх роками накопичували, але ось так використали на трансформаторні будки, – зазначив Ігнат.

На думку речника, у такий спосіб росіяни шукають нові методи завдавати удари: окрім реактивної артилерії застосовуються С-300 – зенітні ракети, які противник запускає по балістичній траєкторії по наземних цілях у прифронтових зонах, а також авіаційні бомби.