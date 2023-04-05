Разбор российского истребителя Су-35: какие слабые места и способен ли его сбить F-16

Апрель, 05 в 13:02

306 самолетов и 291 вертолет: ошеломляющие потери российской авиации в украинском небе. Среди лидеров по поставкам металлолома штурмовые машины, такие, как вертолет аллигатор Ка-52. А вот истребителя-бомбардировщика Су-34 в разобранном виде увидеть можно нечасто.

Истребитель Су-35 — настоящая звезда российских милитаристских пропагандистов. Но действительно ли есть чем гордиться и насколько опасен этот воздушный террорист? И главное — как его приземлить навеки?

Если бы российский ВПК был до конца честным, говорят эксперты Фактов недели, Су-35 имел бы совсем другое имя: Су-27 и буквенный индекс модификации. Ведь планер такой же, вот только модернизация вышла.

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— Если мы будем его сравнивать с Су-27, который есть в эксплуатации в ВСУ, с МиГ-29, которые есть на вооружении Воздушных сил Украины, то надо помнить, что те машины, которые эксплуатируются украинскими военными, это машины, которые эксплуатируются более 30 лет, — говорит главный редактор Defense Express Олег Катков.

Что представляет собой переработанный Су-27, более известный как Су-35?

Максимальная скорость тяжелого многоцелевого истребителя Су-35 — 2,5 тыс. км/ч. Высота полета — до 20 км. Дальность с дополнительными топливными баками — 4,5 тыс. км. Максимальный вес — 34,5 тонны.

На боевую службу самолеты стали в 2014 году и за это время было изготовлено 124 единицы Су-35.

Характеристики — совсем неплохие, но не они делают Су-35 сложной целью. Например, он может совершить маневр хвостом вперед, что теоретически может обезопасить самолет и пилота от зенитных или авиационных ракет. Или избежать зоны действия противовоздушных комплексов.

Но главное в этом самолете то, что скрыто от глаз — радиолокационная станция, имеющая название ИРБИС. На Су-35 используется современная РЛС, видящая буквально за горизонт. Относительно маленькие цели, вроде ракет, ИРБИС обнаруживает на дальности до 100 км.

Истребитель российский самолет увидит за 160 км. А большую воздушную цель, размером с транспортное судно — за 270 км. Морские цели, такие как фрегаты или корветы, радар Су-35 способен найти за 400 км.

Эта РЛС управляет очень широкой номенклатурой вооружения — от противокорабельных ракет и управляемых бомб до новейшей противовоздушной ракеты Р-37.

— Одна из самых мощных ракет, которые сегодня имеет Россия. Они заявляют в своих новостях, пабликах, что это супер оружие, которое может лететь чуть ли не 380 км по дальности, поражать наши цели, наши самолеты и тому подобное. На самом деле речь идет о 200 км. Но факт остается фактом, такая ракета у них есть и они уже применяли ее по нашей авиации, — рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Действительно ли Су-35 такой непобедимый, как его представляет российская пропаганда?

Сейчас известно о четырех потерянных в Украине Су-35, и по меньшей мере один упал при очень загадочных обстоятельствах.

Авиационный эксперт Валерий Романенко, просмотрев фото этого Су-35, предположил, что у россиян проблемы с управлением этим самолетом.

— Самолет лежит, фактически не разделенный на части. Что это значит? Что он падал в плоском штопоре. Это когда самолет теряет управление, он начинает такие движения совершать и падает на землю, как ладонью об стол. Что это означает: что у них проблемы с управлением этим самолетом. И их сбивать можно, ну я так, на уровне шутки, но скажу, что их сбивать можно даже излучением. Экипаж запаникует, выполняет какой-то резкий маневр, и может потерять управление, — говорит ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации НАУ Валерий Романенко.

Соответственно, чем быстрее в России будет расти дефицит квалифицированных пилотов, тем чаще Су-35 будут разбиваться даже без участия Воздушных сил Украины.

Другая возможность пусть не сбить, то хотя бы снизить риск от Су-35 — обезвредить самолет А-50. Именно этот самолет дальнего радиолокационного обнаружения помогает Су-35 работать эффективнее.

На практике это выглядит так:

А-50 находит воздушные или наземные цели и передает их координаты пилотам Су-35.

Их же пилоты в режиме реального времени могут наблюдать за потенциальным целями и самостоятельно выбирают самый удобный момент, чтобы приблизиться и атаковать.

— Это, скажем так, прошлый век по сравнению с американскими технологиями, но в условиях, когда в Украине нет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, и, главное, нет возможности уничтожить эти А-50, А-50У в воздухе, ситуация все же не в пользу Воздушных сил Украины, — говорит Катков.

Но таких самолетов у россиян суммарно было всего 19. Сейчас еще меньше — доказано белорусскими партизанами.

Какую тактику используют пилоты Су-35 и чего боятся больше всего?

Вероятно, три из четырех сбитых самолетов Су-35 были потеряны от огня нашей ПВО. Сейчас много говорится о новых поставках западных ЗРК в Украину. И они точно не облегчат жизнь российским пилотам.

— С получением новых западных комплексов тех же NASAMS, я уже не говорю про IRIS-Т, он с тепловым наведением и неплохо работает по мощным двигателям этого самолета, ну а если получим еще Patriot и SAMP-Т, то они вообще будут так держаться за 70-80 км от линии боевого соприкосновения, — говорит Романенко.

Уже сейчас Су-35 совсем не демонстрируют способности хозяйничать в нашем небе, зато придумали новую тактику террора.

— Самолет Су-35, как это было на Сумщине, в том числе и на южном направлении, взлетает на высоту 10 тыс. метров и, не входя в зону поражения нашей ПВО, сбрасывает эту бомбу, бомба оснащена крыльями и JPS-навигацией – летит в цель, — рассказывает Игнат.

Управляемая планирующая авиационная бомба — российский ответ на аналогичные западные системы.

Су-35 оказался наиболее подходящим носителем для этого оружия, одно из названий которого УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции.

— Вероятнее всего использование Су-35 в связке с УМПК для рашистов немного безопаснее за счет возможностей этой машины, например по сравнению с Су-34, который является фронтовым бомбардировщиком, и, кажется, более специализированным под эти задачи, — говорит Катков.

Возможно, просто бортовой комплекс Су-35 более продвинутый и именно поэтому под него подвесили УМПК. Противодействовать планирующим бомбам нетрудно: достаточно не позволить Су-35 приблизиться к точке сброса. Но как это сделать, если дальности украинских ракет Р-27, которыми вооружены наши самолеты — не хватает?

Ответ знают в нашем Генштабе, на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул: нам нужен F-16.

В Воздушных силах считают этот самолет наиболее подходящим инструментом для защиты украинского неба.

— Бралась совокупность факторов, наличие этих самолетов, готовность стран и так далее. Поэтому самый вероятный кандидат это, все же F-16, который имеет большую номенклатуру, который может поражать, на больших расстояниях подчеркиваю, воздушные цели, — рассказал Игнат.

Формально F-16 старше Су-35, но модификации западной машины, начиная с F-16 Блок 40 и Блок 42 оставляют мало шансов пилотам российских истребителей, даже тех, которых в России называют самолетами для завоевания господства в воздухе.

По словам Каткова, F-16 имеет значительно лучше радиолокационную станцию, чем Су-35. Он с ракетами АИМ-120D с дальностью уничтожения целей 180 км. При таких условиях он увидит, скорее всего Су-35 раньше, осуществит пуск раньше и выйдет из атаки раньше, чем Су-35 вообще поймет, что по нему произошел пуск.

Единственное, что остается, — получить эти самолеты. Но пока наши союзники настаивают: Украине нужна артиллерия и зенитные системы. Вместе с тем западные СМИ пишут, что украинские пилоты уже изучают F-16. Так что, возможно, авиационная коалиция просто еще не сформирована.