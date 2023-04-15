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Илья Нежигай, редактор ленты

France24 сделало репортаж из лагеря оккупантов – реакция МИД Украины

France24 сделало репортаж из лагеря оккупантов – реакция МИД Украины

Французские журналисты телеканала France24, которые сняли сюжет о том, как мобилизованные россияне готовятся убивать украинцев, будут отвечать по закону.

Об этом на своей странице в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Репортаж телеканала France24 о том, как российские войска готовятся убивать украинский народ, является позором для журналистики, подчеркнул он.

— Поездки на оккупированные территории без согласия Украины нарушают украинское законодательство, и те, кто участвует в таких действиях, будут отвечать по закону, — добавил Николенко.

Этому предшествовал репортаж съемочной группы телеканала France24, который финансируется из госбюджета Франции.

Сейчас телеканал уже удалил сюжет, но, как пишет Европейская правда, репортеры телеканала приехали в лагерь, где тренируются российские оккупанты.

В сюжете под заголовком “Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением” от 13 апреля, который длится 1 минуту 34 секунды, демонстрируется подготовка оккупационных войск РФ перед убийством украинцев.

— Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт и теперь готовятся туда вернуться, — говорится в начале материала журналистов из Франции.

Ни журналисты, ни редакция не подумали упомянуть, что армия РФ оказывает незаконную агрессию против Украины, впрочем, в сюжете российские военные рассказывают о том, что их оружие якобы лучше поставок, которые получает Украина с Запада, в частности, речь шла о танках Leopard.

Один из героев сюжета также говорит, что “с достоинством защищает историю” Российской Федерации, а на одном из оккупантов надета кепка с символами Советского Союза и новой свастикой в виде буквы Z.

Мобилизованные россияне рассказывают, что “не боятся смерти”, но есть страх, что их “дети останутся без отца, а жена без мужа”.

Кроме того, еще один российский оккупант говорит, что не боится контрнаступления ВСУ. Когда французские журналисты цитировали россиянина, они назвали украинское контрнаступление “вражеским”.

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Фото: Oleg Nikolenko

Война в Украине, Журналісти, МИД, Російська агресія, Франция
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