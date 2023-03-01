Февраль, 28 в 22:37

Журналисты американского телеканала NBC нарушили законодательство Украины, когда прибыли на территорию аннексированного Россией Крыма через Керченский мост. Украинские органы сейчас устанавливают обстоятельства происшествия, по результатам чего будут приняты решения относительно дальнейших шагов.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Посещение временно оккупированного Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда в Украину, — написал он.

Николенко отметил, что компетентные органы Украины сейчас устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма.

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— По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах, — добавил он.

В репортаже американского телеканала NBC, который был опубликован 28 февраля, журналист признается, что прибыл в оккупированный Крым вместе с командой через Крымский мост.

— Съемочная группа NBC News приехала в Крым на поезде из Москвы через Керченский мост, который был взорван прошлой осенью, что стало стратегическим и символическим ударом по Путину. Сейчас он полностью восстановлен, но, вероятно, снова станет мишенью, если боевые действия дойдут до полуострова, — говорится в тексте на сайте NBC.

Кроме того, к репортажу журналиста было добавлено видео, на котором он едет поездом через Керченский мост и комментирует место, где в прошлом году прогремели взрывы.

В частности, в материале NBC говорится о том, что большинство собеседников телеканала на оккупированном полуострове называют его территорией России.

При этом следует отметить, что канал упоминает о подавлении свободы слова в Крыму и добавляет, что и до аннексии в 2014 году население полуострова было “более промосковским, чем в других частях Украины”.

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремели взрывы и начался пожар.

В результате взрывов два автомобильных пролета моста частично разрушены.