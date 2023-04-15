Французькі журналісти телеканалу France24, які зняли сюжет про те, як мобілізовані росіяни готуються вбивати українців, відповідатимуть за законом.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Репортаж телеканалу France24 про те, як російські війська готуються вбивати український народ, є ганьбою для журналістики, наголосив він.

– Поїздки на окуповані території без згоди України порушують українське законодавство, і ті, хто бере участь у таких діях, будуть відповідати за законом, – додав Ніколенко.

Цьому передував репортаж знімальної групи телеканалу France24, який фінансується з держбюджету Франції.

Наразі телеканал вже видалив сюжет, але, як пише Європейська правда, репортери телеканалу приїхали до табору, де тренуються російські окупанти.

У сюжету під заголовком “Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом” від 13 квітня, що триває 1 хвилину 34 секунди, демонструється підготовка окупаційних військ РФ перед вбивством українців.

– Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже відвідали фронт і тепер готуються туди повернутися, – йдеться на початку матеріалу журналістів з Франції.

Ані журналісти, ані редакція не подумали згадати, що армія РФ чинить незаконну агресію проти України, втім у сюжеті російські військові розповідають про те, що їхня зброя нібито краща за поставки, які отримує Україна із Заходу, зокрема, йшлося про танки Leopard.

Один із героїв сюжету також каже, що “з гідністю захищає історію” Російської Федерації, а на одному з окупантів надягнута кепка із символами Радянського Союзу та новою свастикою у вигляді букви Z.

Мобілізовані росіяни розповідають, що “не бояться смерті”, але мають страх, що їхні “діти залишаться без батька, а дружина – без чоловіка”.

Крім того, ще один російський окупант каже, що не боїться контрнаступу ЗСУ. Коли французькі журналісти цитували росіянина, вони назвали український контрнаступ “ворожим”.

Фото: Oleg Nikolenko

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