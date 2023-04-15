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Кличко рассказал, когда могут открыть метро на Виноградаре

Віталій Кличко
Фото: УНИАН

В следующем году откроют новые станции метро на жилом массиве Виноградарь.

Такой прогноз сделал мэр Киева Виталий Кличко.

Городской глава отметил, что строительные работы были остановлены в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине.

— Хочу извиниться перед киевлянами, планировалось это сделать еще в прошлом году, но с начала военных действий мы остановили строительство и оно было закрыто, во-первых, из-за объективной ситуации, когда из города уехала большая часть наших жителей. Большая часть работников и предприятий, которые были привлечены к работам, выехали за границу, треть пошла в ряды ВСУ.

В этом году мы сейчас возобновили строительство снова, от вопроса строительства метро мы не отказываемся. Строительство набирает обороты для того, чтобы на следующий год метро на Виноградарь открыть, — отметил Кличко.

Напомним, что в феврале 2023 года в Киеве после длительного перерыва подрядчик возобновил строительство новой станции метро Виноградарь.

Виталий Кличко, Виноград, Метро
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