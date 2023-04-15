Кличко розповів, коли можуть відкрити метро на Виноградарі
Наступного року відкриють нові станції метро на житловому масиві Виноградар.
Такий прогноз зробив міський голова Києва Віталій Кличко.
Мер столиці зазначив, що будівельні роботи були зупинені в лютому 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні.
– Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, з об’єктивної ситуації, коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств, які були залучені до робіт, виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ.
В цьому році ми зараз відновили будівництво знову, від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити, — зазначив Кличко.
Нагадаємо, що у лютому 2023 року у Києві після тривалої перерви підрядник відновив будівництво нової станції метро Виноградар.
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