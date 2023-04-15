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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Кличко розповів, коли можуть відкрити метро на Виноградарі

Віталій Кличко
Фото: УНІАН

Наступного року відкриють нові станції метро на житловому масиві Виноградар.

Такий прогноз зробив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що будівельні роботи були зупинені в лютому 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні.

– Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, з об’єктивної ситуації, коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств, які були залучені до робіт, виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ.

В цьому році ми зараз відновили будівництво знову, від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року у Києві після тривалої перерви підрядник відновив будівництво нової станції метро Виноградар.

Віталій Кличко, Виноград, Метро
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