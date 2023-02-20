В Киеве после длительного перерыва возобновили строительство метро на Виноградарь
В Киеве после длительного перерыва подрядчик возобновил строительство новой станции метро Виноградарь.
Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
Он заявил, что сначала будет завершено закрепление уже построенных тоннелей, а затем начнется строительство второго тоннеля от станции Мостицкая к станции Сырец.
По словам Брагинского, четких сроков окончания работ пока нет, так как на темпы строительства влияет текущая ситуация в стране.
— Конечно, на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все привлеченные к строительству во время воздушной тревоги должны быть в безопасности. Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но, несмотря на трудности, возникающие из-за войны, киевские городские власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался, — говорит начальник метрополитена.
Напомним, что власти Киева обещали горожанам открыть первую станцию в конце 2021 года, но не успели по срокам, а потом началась война. Согласно опубликованному ранее проекту, в Киевском метрополитене собираются построить четыре новых станции от конечной Сырец: Мостицкая, Проспект Правды, Виноградарь, Улица Маршала Гречко.