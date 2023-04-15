ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают врагу подойти к Авдеевке — Тарнавский
Вооруженные силы Украины держат позиции под Угледаром, что в Волновахском районе Донецкой области, и не дают российским оккупантам подойти к Авдеевке.
Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.
Он опубликовал фото уничтоженной российской техники, в частности, двух танков, и подписал: Отдыхают орки под Угледаром.
Генерал Александр Тарнавский отметил, что наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко