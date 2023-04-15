Вооруженные силы Украины держат позиции под Угледаром, что в Волновахском районе Донецкой области, и не дают российским оккупантам подойти к Авдеевке.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он опубликовал фото уничтоженной российской техники, в частности, двух танков, и подписал: Отдыхают орки под Угледаром.

Генерал Александр Тарнавский отметил, что наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне.

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