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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают врагу подойти к Авдеевке — Тарнавский

російська техніка під Вугледаром

Вооруженные силы Украины держат позиции под Угледаром, что в Волновахском районе Донецкой области, и не дают российским оккупантам подойти к Авдеевке.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он опубликовал фото уничтоженной российской техники, в частности, двух танков, и подписал: Отдыхают орки под Угледаром.

Генерал Александр Тарнавский отметил, что наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне.

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Авдеевка, Война в Украине, Угледар
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