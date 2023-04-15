Збройні сили України тримають позиції під Вугледаром, що у Волноваському районі Донецької області, та не дають російським окупантам підійти до Авдіївки.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він опублікував фото знищеної російської техніки, зокрема двох танків, і підписав: Відпочивають орки під Вугледаром.

Генерал Олександр Тарнавський наголосив, що наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задавдання на найвищому рівні.

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