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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ тримають позиції під Вугледаром і не дають ворогу підійти до Авдіївки – Тарнавський

російська техніка під Вугледаром

Збройні сили України тримають позиції під Вугледаром, що у Волноваському районі Донецької області, та не дають російським окупантам підійти до Авдіївки.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він опублікував фото знищеної російської техніки, зокрема двох танків, і підписав: Відпочивають орки під Вугледаром.

Генерал Олександр Тарнавський наголосив, що наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задавдання на найвищому рівні.

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Авдіївка, Війна в Україні, Вугледар
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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