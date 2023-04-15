ЗСУ тримають позиції під Вугледаром і не дають ворогу підійти до Авдіївки – Тарнавський
Збройні сили України тримають позиції під Вугледаром, що у Волноваському районі Донецької області, та не дають російським окупантам підійти до Авдіївки.
Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Він опублікував фото знищеної російської техніки, зокрема двох танків, і підписав: Відпочивають орки під Вугледаром.
Генерал Олександр Тарнавський наголосив, що наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задавдання на найвищому рівні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко