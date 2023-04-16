Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 16.04.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 16.04.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток отбили более 60 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 16.04.2023

Карта бойових дій 16 квітня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 417-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина увидит свет победы — поздравление Зеленского с Пасхой
Карта боевых действий на 16.04.2023 – ситуация на фронте
Около десяти взрывов среди ночи: зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки
Снігурівський район
РФ на Пасху обстреляла церковь в Камышевахе и зеленую зону в Запорожье
Вибух
Оккупанты второй день подряд наносят авиаудары по предприятиям Черниговщины
Карта боевых действий на 16.04.2023 – ситуация на фронте
В одном из районов Киева прогремел взрыв: пострадали два человека
поліція
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь