Что известно о планирующих бомбах, которыми РФ атакует Украину, и как им можно противостоять

Россия применяет на фронте фугасные авиабомбы, разработанные еще в СССР. Чтобы сбросить такую бомбу, истребитель должен зайти в воздушное пространство Украины, где его может уничтожить наша ПВО.

Но россияне придумали пристраивать к боеприпасам крылья и устанавливать GPS, чтобы бомбы превращались в планирующие и сами долетали до целей.

Факты недели разбирались, насколько они опасны и как наши ВСУ могут им противодействовать.

Принадлежности, которые навешивают на старые авиабомбы, российские разработчики гордо назвали универсальным модулем планирования и коррекции. Разработку презентовали еще 14 лет назад. Но массово применять начали только сейчас.

— Кустарно производятся элементы, которые позволяют планировать этой бомбе. А также установка систем GPS или ГЛОНАСС, что позволяет корректировать точность ее попадания. То есть, возникает некий гомункулус, это можно назвать так, планирующей высокоточной бомбы. Почему именно гомункулус? Потому что все эти элементы блока управления и коррекции выполняются кустарно, — говорит военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Авиационный эксперт Валерий Романенко на примере ФАБ-250 объяснил, как ведет себя такая бомба после сброса с пилонов российского истребителя. По его словам, оккупанты срезали кольца и вместо них поставили два обода, а на них под фюзеляжем установили крылья. После того, как бомба сбрасывается, центр ее тяжести переворачивается, раскрывая крылья. Если бомба имеет управление, то она продолжает лететь как планер.

Лететь может на такое расстояние:

10-15 км — если речь идет о самом простом варианте, крылья плюс инерциальная система наведения. Это наименее точный боеприпас, который может упасть в 50 м от цели.

50 км — если речь идет о более сложном модуле, дополнительно оснащенном блоком GPS/ГЛОНАСС. Такая бомба может промазать цель на 10-20 м.

Это именно то оружие, которым страна-террорист сейчас бьет по Югу и Востоку, вдоль линии боестолкновения.

Неточность, простая электроника с AliExpress и, как говорят наши эксперты, кустарные методы сборки. Типичный “аналоговнет”. Но несмотря на примитивную конструкцию модулей, сами фугасные бомбы имеют мощный заряд. Поэтому их не стоит недооценивать.

Такие боеприпасы в десятки раз дешевле ракет. И запасы страна-агрессор имеет немалые. Блоки-модули, которые делают их крылатыми и управляемыми, тоже клепает в три смены. Александр Коваленко говорит, что их можно производить в большом количестве.

На российской выставке МАКС-2019 была презентована еще одна управляемая авиационная бомба УПАБ-1500, предназначенная, как заявлял производитель, для поражения высокозащищенных объектов. И это значительно более опасное оружие.

По информации военного портала Defense Express, УПАБ-1500 Россия впервые применила в феврале этого года для удара по объекту в Черниговской области. Дальность поражения — до 70 км. А чтобы сбросить такую, бомбардировщик должен подняться на высоту в 15 км.

— Общий вес бомбы — примерно 1 500 кг, из них 1 010 кг — это собственно взрывчатка. В ней более сложная система наведения. Крылья для компактности могут прятаться, а после сброса бомбы они раскрываются полностью. И эта бомба имеет сложную систему GPS, то есть спутниковой навигации, — рассказал Романенко.

Такие были запущены в серию. Но, по информации Романенко, тиражировать их большими партиями страна-террорист не сможет. Эти бомбы требуют более сложной системы наведения, но сейчас доступ к радиоэлектронным компонентам у России ограничен. Да и бюджет РФ массовый выпуск УПАБов не потянет.

— Она производится на заводских линиях и очень дорогая. Она намного дороже, чем среднестатистическая банальная бомба ФАБ-1500, например, на которую был бы установлен кустарный модуль управления и коррекции. Так что ее использование происходит очень редко и именно по тем объектам, которые важно уничтожать для российского командования, которое пытается попасть во что-то очень важное, — рассказал Коваленко.

Мини-версия УПАБ — меньшая по калибру бомба весом 500 кг, имеющая схожую конструкцию, в частности, выдвижные крылья. Истребитель может брать на пилоны до четырех таких.

И еще одна бомба, которая была использована РФ против Украины — гибрид с ракетой — Гром-Е1, разработанный в 2015-м. В марте этого года остатки так называемой российской вундерваффе нашли в полях. Сейчас это единственный подтвержденный случай применения этого боеприпаса.

Особенность Грома Е1 — наличие реактивного двигателя, что позволяет ему лететь на значительно большее расстояние — до 120 км, если, конечно, верить производителям.

Но главный вопрос, может ли наша противовоздушная оборона противостоять планирующим бомбам, которые сбрасывает на нас РФ?

Валерий Романенко говорит, что сбивать их можно, но надо иметь легкие пушки и пулеметы, Шилка. По его словам, если в километре от нее будет пролетать такая бомба, то Шилка ее “собьет как конфету”.

Но это возможно лишь с близкого расстояния. И поэтому непросто. Бомбы малогабаритные, имеют непредсказуемую траекторию полета и не оставляют теплового следа. Поэтому значительно эффективнее, по мнению наших военных экспертов, будет сбивать не снаряды, а сами истребители.

— Я надеюсь, что система ПВО украинская наработает эффективный способ борьбы. Очень важно иметь средства борьбы с самолетами-носителями, которые применяют эти боеприпасы. Например, получение современных боевых самолетов, — говорит военный обозреватель Константин Машовец.

По словам Коваленко, имея ЗРК-комплексы соответствующего радиуса действия 100 км плюс, а также истребительную авиацию с ракетным вооружением типа воздух-воздух с радиусом более 100 км, мы можем противодействовать этим российским бомбовым ударам, уничтожая всю авиацию даже в воздушном пространстве России.

Здесь пригодятся ЗРК Patriot и SAMP-T с дальнобойными ракетами, которые вскоре будут защищать Украину. Они, уверены опрошенные нами эксперты, справятся.

Фото: Defense Express

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