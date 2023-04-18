Визит президента РФ Владимира Путина на временно захваченные территории Херсонской и Луганской областей на самом деле не является неожиданностью.

Так появление главы Кремля в штабах оккупационных группировок Днепр и Восток 18 апреля прокомментировал военный и политический обозреватель группы Інформаційний спротив Александр Коваленко.

Эксперт подчеркивает: чтобы выяснить, почему Путин зачастил на оккупированные территории, следует понимать, что это очень трусливый человек.

– Паранойя Путина зашкаливает. И если кто-то хочет сказать, что это двойник встречался с генерал-полковником Лапиным, то еще раз с уверенностью повторю: у Путина нет двойников, потому что он их боится. И не только их, – убежден Александр Коваленко.

Путин, отмечает военный и политический обозреватель, – человек до безобразия трусливый.

В подтверждение своих убеждений Александр Коваленко напомнил, что, например, в 2016 году Путин полгода не покидал Россию из-за страха, что его самолет могут сбить “коварные американцы”.

За полгода тогда он посетил только Беларусь, что сложно назвать заграничной поездкой.

В 2020 году, продолжает Александр Коваленко, глава Кремля вообще спрятался на год в бункере в Ново-Огарево, опасаясь коронавируса.

– Кстати, тогда все официальные мероприятия были сведены на нет, хотя могли же использовать двойников хоть каждый день, не правда ли? – отмечает эксперт.

Так что, добавляет военный и политический обозреватель, можно только представить, как Путина, который даже с вертолета боится выходить, пока лопасти не остановятся, “ломает” нынешняя ситуация, что он совершает один демонстративный визит на оккупированные территории Украины за другим.

Такие визиты, уверен Александр Коваленко, лучшим образом демонстрируют то, что россиян хотят убедить в том, что у них в Украине все идет “по плану”.

Это, утверждает обозреватель, красивая картинка контролируемой ситуации на фоне паники в Генштабе российских оккупационных войск, который не может предсказать, откуда ждать контрнаступления ВСУ и как подготовиться к нему.

– Да, визит показательный. Показателен тем, что Путину пришлось лично тащиться на временно оккупированные территории (ТОТ, – Ред.), чтобы в очередной раз убедить потребителей информационного фастфуда в стабильности “СВО”. Собственно, Путин еще никогда не был так близок к провалу… Хотя он из этого провала и не выбирался, – заключает Александр Коваленко.

Следует отметить, что Владимир Путин показательно “разъездился” после того, как Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на его арест по делу о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

После выдачи ордера диктатора могут арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский устав МУС.

На следующий день, 18 марта, после новости об ордере на арест Путин совершил вояж в Крым к годовщине оккупации полуострова.

Затем ночью якобы прилетел в пока захваченный Мариуполь Донецкой области, откуда направился на совещание в командный пункт в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады главы Генштаба и ряда военачальников.

Абсолютно нелепый визит Путина на ВОТ стал тогда главной темой пропагандистских шоу в РФ.

А месяц спустя, 18 апреля, на сайте Кремля сообщили, что Владимир Путин побывал в оккупационном штабе группировки войск Днепр на Херсонском направлении, а затем отправился в штаб Национальной гвардии Восток на аннексированной территории Луганской области.

Поездки президента РФ раньше не анонсировались.

Известно, что Путин принял доклад генерал-полковника Александра Лапина, командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск Днепр генерал-полковника Олега Макаревича.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Коваленко, сайт Президента России

Фото: сайт Президента России

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