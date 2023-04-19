США владеют чувствительной ядерной технологией на атомной электростанции в Украине и предостерегают Россию не трогать ее.

Об этом говорится в письме, которое Министерство энергетики США направило российской государственной ядерной энергетической компании Росатом в прошлом месяце, пишет американский телеканал CNN.

В письме от 17 марта 2023 года, с которым ознакомился телеканал, директор Офиса политики нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре “содержит ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства Соединенных Штатов”.

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если существует возможность их использования способом, подрывающим интересы национальной безопасности США.

Письмо Министерства энергетики появилось в то время, когда российские войска продолжают контролировать станцию, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и расположена в части Запорожской области, которую Россия оккупировала после своего вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Станция часто отключалась от украинской электросети из-за интенсивных российских обстрелов в этом районе, что вызвало опасения по всей Европе относительно ядерной аварии.

Хотя физически станция все еще эксплуатируется украинским персоналом, управляет ею Росатом. Министерство энергетики предупредило Росатом в письме, что “незаконно”, чтобы любые российские граждане или организации имели доступ к американским технологиям.

— Согласно законодательству Соединенных Штатов, неуполномоченным лицам, включая, но не ограничиваясь ими, российских граждан и российские организации, — говорится в письме, — таким как Росатом и его дочерние компании, запрещено сознательно и преднамеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, изымать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать такой технологией или техническими данными, а также давать указания или позволять другим делать то же самое, если эти российские организации не будут уполномочены на это министром энергетики США.

CNN отмечает, что им неизвестно, ответил ли Росатом на это письмо.

Национальная администрация по ядерной безопасности Министерства энергетики США сообщила CNN в заявлении, что письмо является аутентичным.

— Национальная администрация по ядерной безопасности Министерства энергетики может подтвердить, что письмо является легитимным, — сказала Шаела Хассан, заместитель директора по связям с общественностью Национальной администрации по ядерной безопасности.

Она добавила, что министр энергетики США несет установленную законом ответственность за предоставление разрешения на передачу несекретных гражданских ядерных технологий и помощь иностранной ядерной деятельности. В то же время она сообщила, что Министерство энергетики не комментирует регуляторную деятельность.

В другом письме Феркиле к генеральному инспектору Министерства энергетики, с которым ознакомился CNN и которое датировано 24 октября 2022 года, описывается технология, которую США экспортировали в Украину для использования на Запорожской АЭС. Там повторяется, что министерство “не имеет никаких записей о любом текущем разрешении на передачу этой технологии и технических данных любому российскому гражданину или организации”.

Управление ядерной энергетики Министерства энергетики США публично заявляло о поддержке, которую США оказывают станции, и в июне 2021 года на своем веб-сайте заявило, что “Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры технического обслуживания и операции на реакторе, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность” в Украине.

Источник : CNN

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