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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть попадание в объект инфраструктуры

РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть попадание в объект инфраструктуры

Ночью 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область 12 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Обновлено в 07:28. Десять из них уничтожили военные зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Однако, к сожалению, есть попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали.

Люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Юрий КрукНиколай ОлещукОперативное командования Юг

Фото: Оперативное командования Юг

Дрони, Одесская область
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