РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть попадание в объект инфраструктуры
Ночью 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область 12 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Обновлено в 07:28. Десять из них уничтожили военные зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Однако, к сожалению, есть попадание в объект рекреационной инфраструктуры.
Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали.
Люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Юрий Крук, Николай Олещук, Оперативное командования Юг
Фото: Оперативное командования Юг