Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ атакувала Одеську область дронами. Є влучання в об’єкт інфраструктури
Уночі 19 квітня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками типу Shahed-136.
Завдяки вдалій роботі Сил оборони більшість БпЛА ворога знищено.
Однак, на жаль, є влучання в об’єкт громадської інфраструктури.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Триває локалізація пожежі.
На місці події працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші структури, повідомляє начальник Одеської РВА Юрій Крук.
Джерело: Юрій Крук
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.