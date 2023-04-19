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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала Одеську область дронами. Є влучання в об’єкт інфраструктури

РФ атакувала Одеську область дронами. Є влучання в об’єкт інфраструктури

Уночі 19 квітня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками типу Shahed-136.

Завдяки вдалій роботі Сил оборони більшість БпЛА ворога знищено.

Однак, на жаль, є влучання в об’єкт громадської інфраструктури.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Триває локалізація пожежі.

На місці події працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші структури, повідомляє начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Джерело: Юрій Крук

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Дрони, Одеська область
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