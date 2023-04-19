Война в Украине

19 апреля, 1:08

МИД Украины вызвал посла Украины в Беларуси для консультаций из-за встречи Лукашенко с Пушилиным

МИД Украины вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций в связи с проведением встречи в Минске Александром Лукашенко, которого Запад не признает легитимно избранным президентом Беларуси, с главарем “ДНР” Денисом Пушилиным.

— МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке. Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ, — сказано в заявлении ведомства.

В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

— Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины, — подчеркивается в заявлении.