Соединенные Штаты отправляют Украине очередной пакет вооружений стоимостью $325 млн.

Об этом сообщили в среду представители Пентагона, пишет The New York Times.

Новый пакет включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, системы противотанкового вооружения и противотанковые мины.

По словам официальных лиц, $325 млн будут выделены на вооружение из военных запасов.

В общем, в пакет помощи, который был опубликован на сайте Пентагона, вошли:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы AT-4;

противотанковые мины;

подрывные боеприпасы для обезвреживания препятствий;

более 9 млн боеприпасов для стрелкового оружия;

четыре автомобиля материально-технического обеспечения;

высокоточные авиационные боеприпасы;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

оборудование для охраны портов и гаваней;

запасные части и другое полевое оборудование.

Две недели назад администрация объявила о пакете на $2,6 млрд, который включал боеприпасы для систем противовоздушной обороны Украины.

NYT отмечает, что американские официальные лица спешат усилить противовоздушную оборону Украины на фоне опасений, что президент России Владимир Путин решит, что он готов передислоцировать свои военно-воздушные силы, которые почти не участвовали в войне, в попытке закрепиться на территории Украины.

В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщает, что по состоянию на утро 19 апреля 2023 года было уничтожено 308 самолетов, 293 вертолетов и 285 средств ПВО, принадлежащих к военно-воздушным силам РФ.

Официальные лица говорят, что украинская противовоздушная оборона, которую войска держат в постоянном движении, чтобы избежать российских ударов, хорошо справляется с тем, чтобы удерживать российские военные самолеты в небе над большей частью страны.

Но утечка секретных документов Пентагона, появившихся в социальных сетях две недели назад, свидетельствует о том, что по состоянию на начало марта в американской разведке существовало беспокойство тем, что в Украине заканчиваются боеприпасы для ПВО.

Представители Пентагона заявляют, что линия фронта остается статичной, обе стороны обмениваются значительным количеством артиллерийских обстрелов.

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