Малиновская Ангелина, редактор ленты
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
В Киеве поздно вечером перед воздушной тревогой жители видели яркую вспышку в небе, что спровоцировало порцию веселых мемов. Факты ICTV собрали все самые смешные шутки на эту тему.
В соцсетях люди массово публикуют шутки о пришельцах:
— Космический военный корабель, иди нах*й!
– По состоянию на 23.00 19.04.2023 уничтожено НЛО над Киевом.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram тоже обнародовал новый шифр из НЛО и спутника.
Кроме того, украинцы шутят о падении спутника в Киеве.
Напомним, что 19 апреля жители столицы сообщили о громких звуках где-то за минуту до объявления воздушной тревоги. Затем выяснилось, что это явление оказалось результатом падения на Землю космического спутника NASA.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.