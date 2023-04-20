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Малиновская Ангелина, редактор ленты

НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве

НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве

В Киеве поздно вечером перед воздушной тревогой жители видели яркую вспышку в небе, что спровоцировало порцию веселых мемов. Факты ICTV собрали все самые смешные шутки на эту тему.

В соцсетях люди массово публикуют шутки о пришельцах:

— Космический военный корабель, иди нах*й!

– По состоянию на 23.00 19.04.2023 уничтожено НЛО над Киевом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram тоже обнародовал новый шифр из НЛО и спутника.

Кроме того, украинцы шутят о падении спутника в Киеве.

НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве
НЛО, пришельцы и спутник: самые забавные мемы о яркой вспышке в Киеве

Напомним, что 19 апреля жители столицы сообщили о громких звуках где-то за минуту до объявления воздушной тревоги. Затем выяснилось, что это явление оказалось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

NASA, Взрыв, Київ, мем, НЛО, супутник
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