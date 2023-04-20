В Киеве местные жители сообщают о взрывах, а также о том, что видели в небо вспышку.

Известно, что громкие звуки были слышны где-то за минуту до объявления воздушной тревоги.

В Киевской ОВА сообщили, что в небе обнаружили воздушную цель.

— Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не публикуйте в сеть, — говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что взрыв и вспышка — это работа нашей системы ПВО.

К слову, взрывы во время воздушной тревоги прозвучали сегодня вечером и в Днепре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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