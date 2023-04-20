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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві

НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві

У Києві пізно ввечері перед повітряною тривогою мешканці бачили яскравий спалах у небі, що спровокувало порцію веселих мемів. Факти ICTV зібрали всі найсмішніші жарти на цю тему.

У соцмережах люди масово публікують жарти про прибульців:

– Космічний воєнний корабль, іди нах*й!

– Станом на 23.00 19.04.2023 знищено НЛО над Києвом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram теж оприлюдним новий шифр з НЛО та супутником.

Крім того, українці жартують про падіння супутника над Києвом.

НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві

Нагадаємо, що 19 квітня мешканці столиці повідомили про гучні звуки десь за хвилину до оголошення повітряної тривоги. Потім з’ясувалось, що це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

NASA, Вибух, Київ, мем, НЛО, супутник
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