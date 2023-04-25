Прикрываются “живым щитом”: на Донетчине в детском лагере разместились 200 оккупантов

Россия продолжает использовать в своих целях детские образовательные учреждения на временно оккупированных территориях. Враг обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

– Так, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области, на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных, – говорится в сообщении.

Кроме того, российские захватчики продолжают совершать мародерство на захваченных территориях. В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области российские военнослужащие ночью обыскивают дома, воруют бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.