Война в Украине

25 апреля, 0:25

В Авдеевке до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители

В Авдеевке Донецкой области до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители. Об этом заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Глава ГВА отметил, что согласно действующему законодательству, детей нельзя разлучать с семьей, поскольку их должен сопровождать хотя бы один из родителей. Люди, которые не захотели выезжать из Авдеевки, меняют место жительства и прячут несовершеннолетних от эвакуационных групп.