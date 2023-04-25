Война в Украине

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Юля Захарченко, редактор ленты

Зачистка левого берега Днепра и обстрел Никопольского района: 426-й день войны

Ключевые события
00:25
В Авдеевке до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители
00:17
США пока не рассматривают поставки F-16 Украине
00:14
На Херсонщине украинские партизаны взорвали блокпост оккупантов
00:11
ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра — Силы обороны
Зачистка левого берега Днепра и обстрел Никопольского района: 426-й день войны
25 апреля, 0:25

В Авдеевке до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители

В Авдеевке Донецкой области до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители. Об этом заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Глава ГВА отметил, что согласно действующему законодательству, детей нельзя разлучать с семьей, поскольку их должен сопровождать хотя бы один из родителей. Люди, которые не захотели выезжать из Авдеевки, меняют место жительства и прячут несовершеннолетних от эвакуационных групп.

25 апреля, 0:17

США пока не рассматривают поставки F-16 Украине

США пока не рассматривают поставки Украине многофункциональных истребителей F-16. Сейчас основное внимание США сосредоточены на выделении помощи, которая будет необходима в ближайшие недели и месяцы.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— Вы слышали, как президент Байден говорил, что это пока не рассматривается. Мы сейчас сосредоточены на возможностях, которые, по словам украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев, — отметил он.

25 апреля, 0:14

На Херсонщине украинские партизаны взорвали блокпост оккупантов

Возле Алешек в Херсонской области украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Предварительно, есть ликвидированные оккупанты.

— На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения Атеш провели успешную операцию. Оккупанты понесли потери в личном составе, — говорится в сообщении.

25 апреля, 0:11

ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра — Силы обороны

ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра. Об этом сообщила спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная, — сказала она.

Война в Украине
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