Война в Украине

Зачистка левого берега Днепра и обстрел Никопольского района: 426-й день войны
В Авдеевке до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители
В Авдеевке Донецкой области до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители. Об этом заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
Глава ГВА отметил, что согласно действующему законодательству, детей нельзя разлучать с семьей, поскольку их должен сопровождать хотя бы один из родителей. Люди, которые не захотели выезжать из Авдеевки, меняют место жительства и прячут несовершеннолетних от эвакуационных групп.
США пока не рассматривают поставки F-16 Украине
США пока не рассматривают поставки Украине многофункциональных истребителей F-16. Сейчас основное внимание США сосредоточены на выделении помощи, которая будет необходима в ближайшие недели и месяцы.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
— Вы слышали, как президент Байден говорил, что это пока не рассматривается. Мы сейчас сосредоточены на возможностях, которые, по словам украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев, — отметил он.
На Херсонщине украинские партизаны взорвали блокпост оккупантов
Возле Алешек в Херсонской области украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Предварительно, есть ликвидированные оккупанты.
— На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения Атеш провели успешную операцию. Оккупанты понесли потери в личном составе, — говорится в сообщении.
ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра — Силы обороны
ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра. Об этом сообщила спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная, — сказала она.