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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Прикриваються “живим щитом”: на Донеччині у дитячому таборі розмістились 200 окупантів

Прикриваються “живим щитом”: на Донеччині у дитячому таборі розмістились 200 окупантів
Фото: Getty Images

Росія продовжує використовувати у власних цілях дитячі освітні заклади на тимчасово окупованих територіях. Ворог облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” із дітей та викладацького складу.

Про це повідомив Генеральний штаб.

– Так, в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ з-серед мобілізованих, – йдеться у повідомленні.

Крім того, російські загарбники продовжують чинити мародерство на захоплених територіях. Зокрема, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області російські військовослужбовці вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Російська агресія
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