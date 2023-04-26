Великобритания отправила Украине тысячи боеприпасов для Challenger — Минобороны

Великобритания отправила Украине тысячи единиц боеприпасов для танков Challenger 2, среди них бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Об этом заявил заместитель министра обороны Джеймс Хиппи.

— Мы отправили Украине тысячи единиц боеприпасов для Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем комментировать расход поставленных снарядов Украиной, — ответил Хиппи на письменные запросы от члена Палаты общин от шотландской партии Альб Кенни Макаскилла.

Кроме этого, заместитель министра обороны сообщил, что переданные Украине танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном теперь пребывают под контролем ВСУ, и Минобороны Великобритании не отслеживает места, откуда украинские военные стреляют снарядами с обедненным ураном на территории Украины.

Также Хиппи отметил, что “Великобритания не должна помогать обезвреживать снаряды с обедненным ураном, выпущенные из танков Challenger 2 ВСУ”. Но Великобритания хочет “помочь Украине выйти из этой войны безопасной, процветающей и свободной”, и поддерживает ряд мероприятий, которые направлены на удовлетворение неотложных потребностей Украины, а также восстановление необходимой инфраструктуры и услуг, и закладывание основ для “долгосрочного восстановления” и после военной реконструкции Украины.

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