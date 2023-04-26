Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 26.04.2023 – ситуация на фронте
На 427-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 39 атак российских оккупантов, которые все силы бросают на наступление на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 26.04.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 427-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.