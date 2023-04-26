На 427-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 39 атак российских оккупантов, которые все силы бросают на наступление на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 26.04.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 427-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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