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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 26.04.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 427-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 39 атак российских оккупантов, которые все силы бросают на наступление на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 26.04.2023

Карта бойових дій 25 квітня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 427-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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