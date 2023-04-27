Россия опустошила свою главную военную базу возле Медведевки на севере оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствуют новые снимки, сделанные спутником Европейского Союза Sentinel 2.

На новых кадрах уже нет значительного количество техники, которое было там еще в начале 2023 года.

В частности, еще 21 января на базе недалеко от границы с Херсонской областью, Sentinel 2 фиксировал немало российской бронетехники.

А 11 февраля на снимках американской компании по космическим технологиям Maxar Technologies, имеющим более высокое разрешение, можно было рассмотреть десятки единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерийские системы.

Пока неизвестно, почему и куда Москва передислоцировала оборудование.

Однако эксперты не исключают, что это может быть связано с тем, что оккупанты на полуострове ждут контрнаступления ВСУ.

Ведь на февральских снимках компании Maxar Technologies были видны вырытые окопы и установленные противотанковые бетонные заграждения, которые еще называют “зубами дракона”, тогда как в январе таких укреплений было значительно меньше.

К тому же, 11 апреля глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов назвал возведение оборонных сооружений на полуострове и на подступах к нему “оправданным” шагом, потому что “надо готовиться к любому сценарию”, хотя и уточнил, что они “не обязательно будут использованы по назначению”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: CNN

Фото: Минобороны России

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