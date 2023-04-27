Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

На севере Крыма опустела главная военная база РФ – CNN

Танк Т-72Б3 армії РФ

Россия опустошила свою главную военную базу возле Медведевки на севере оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствуют новые снимки, сделанные спутником Европейского Союза Sentinel 2.

На новых кадрах уже нет значительного количество техники, которое было там еще в начале 2023 года.

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені супутником ЄС Sentinel 2 27 березня 2023 року

Спутниковые снимки базы РФ на севере Крыма, сделанные спутником ЕС Sentinel 2 27 марта 2023 года

В частности, еще 21 января на базе недалеко от границы с Херсонской областью, Sentinel 2 фиксировал немало российской бронетехники.

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені супутником ЄС Sentinel 2 21 січня 2023

Спутниковые снимки базы РФ на севере Крыма, сделанные спутником ЕС Sentinel 2 21 января 2023 года

А 11 февраля на снимках американской компании по космическим технологиям Maxar Technologies, имеющим более высокое разрешение, можно было рассмотреть десятки единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерийские системы.

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені компанією Maxar Technologies 11 лютого 2023 року

Спутниковые снимки базы РФ на севере Крыма, сделанные компанией Maxar Technologies 11 февраля 2023 года

Пока неизвестно, почему и куда Москва передислоцировала оборудование.

Однако эксперты не исключают, что это может быть связано с тем, что оккупанты на полуострове ждут контрнаступления ВСУ.

Ведь на февральских снимках компании Maxar Technologies были видны вырытые окопы и установленные противотанковые бетонные заграждения, которые еще называют “зубами дракона”, тогда как в январе таких укреплений было значительно меньше.

К тому же, 11 апреля глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов назвал возведение оборонных сооружений на полуострове и на подступах к нему “оправданным” шагом, потому что “надо готовиться к любому сценарию”, хотя и уточнил, что они “не обязательно будут использованы по назначению”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CNN

Фото: Минобороны России

Аннексия Крыма, Война в Украине, ВСУ, Крым, Російська агресія, РФ, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год и сохранил учетную ставку на уровне 25%
інфляція
Обстрел Николаева и Херсона: 428-й день войны
На севере Крыма опустела главная военная база РФ – CNN
Путин хочет набрать для войны более 415 тыс. контрактников в 2023 году – документы ЦРУ
Кремль
Погода, запрет на импорт зерна и рука РФ: что будет с ценами на хлеб в Украине
зерно
Благотворительный Фонд Алены Лебедевой передал ВСУ девятую машину
Благодійний Фонд Альони Лебедєвої передав ЗСУ девʼяту автівку
Видео
Мировые новости
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Наталья Луценко
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
На севере Крыма опустела главная военная база РФ – CNN
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
На севере Крыма опустела главная военная база РФ – CNN
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
На севере Крыма опустела главная военная база РФ – CNN
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь