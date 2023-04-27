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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На півночі Криму спорожніла головна військова база РФ – CNN

Танк Т-72Б3 армії РФ

Росія спустошила свою головну військову базу поблизу Медведівки на півночі окупованого Криму.

Про це свідчать нові знімки, зроблені супутником Європейського Союзу Sentinel 2.

На нових кадрах уже не помітно значної кількості техніки, яка була там ще на початку 2023 року.

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені супутником ЄС Sentinel 2 27 березня 2023 року

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені супутником ЄС Sentinel 2 27 березня 2023 року

Зокрема, ще 21 січня на базі неподалік кордону з Херсонською областю, Sentinel 2 фіксував чимало російської бронетехніки.

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені супутником ЄС Sentinel 2 21 січня 2023

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені супутником ЄС Sentinel 2 21 січня 2023 року

А 11 лютого на знімках американської компанії з космічних технологій Maxar Technologies, що мають вищу роздільну здатність, можна було роздивитися десятки одиниць бронетехніки, зокрема танки й артилерійські системи.

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені компанією Maxar Technologies 11 лютого 2023 року

Супутникові знімки бази РФ на півночі Криму, зроблені компанією Maxar Technologies 11 лютого 2023 року

Поки що не відомо, чому та куди Москва передислокувала обладнання.

Однак експерти не виключають, що це може бути пов’язано із тим, що окупанти на півострові чекають контрнаступу ЗСУ.

Адже на тих таки лютневих знімках компанії Maxar Technologies було помітно вириті окопи та встановлені протитанкові бетонні загородження, які ще називають “зубами дракона”, тоді як у січні таких укріплень було значно менше.

До того ж, 11 квітня очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов назвав зведення оборонних споруд на півострові та на підступах до нього “виправданим” кроком, тому що “треба готуватися до будь-якого сценарію”, хоч і уточнив, що вони “не обов’язково будуть використані за призначенням”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Міноборони Росії

Анексія Криму, Війна в Україні, ЗСУ, Крим, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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