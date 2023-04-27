На півночі Криму спорожніла головна військова база РФ – CNN

Росія спустошила свою головну військову базу поблизу Медведівки на півночі окупованого Криму.

Про це свідчать нові знімки, зроблені супутником Європейського Союзу Sentinel 2.

На нових кадрах уже не помітно значної кількості техніки, яка була там ще на початку 2023 року.

Зокрема, ще 21 січня на базі неподалік кордону з Херсонською областю, Sentinel 2 фіксував чимало російської бронетехніки.

А 11 лютого на знімках американської компанії з космічних технологій Maxar Technologies, що мають вищу роздільну здатність, можна було роздивитися десятки одиниць бронетехніки, зокрема танки й артилерійські системи.

Поки що не відомо, чому та куди Москва передислокувала обладнання.

Однак експерти не виключають, що це може бути пов’язано із тим, що окупанти на півострові чекають контрнаступу ЗСУ.

Адже на тих таки лютневих знімках компанії Maxar Technologies було помітно вириті окопи та встановлені протитанкові бетонні загородження, які ще називають “зубами дракона”, тоді як у січні таких укріплень було значно менше.

До того ж, 11 квітня очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов назвав зведення оборонних споруд на півострові та на підступах до нього “виправданим” кроком, тому що “треба готуватися до будь-якого сценарію”, хоч і уточнив, що вони “не обов’язково будуть використані за призначенням”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: CNN

Фото: Міноборони Росії

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