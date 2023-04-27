Война в Украине

Разговор Зеленского с Си и ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку: 428-й день войны
Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине
Зенитный артиллерийский комплекс малого радиуса действия Skynex уже вышел на боевое дежурство в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., которое специализируется на производстве современных систем ПВО.
ВСУ находятся в хорошем положении для контрнаступления — Каволи
Вооруженные силы Украины имеют все шансы для успешного контрнаступления и дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий от российской оккупации.
Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи в Конгрессе США. По его словам, согласно моделированию, проведенному союзниками, Украина находится в хорошем положении для контратаки.
Вблизи Херсона ранен итальянский журналист из La Repubblica, его гид из Украины — погиб
Оккупанты обстреляли Антоновский мост под Херсоном, в результате чего был убит гражданский, а репортер итальянской газеты La Repubblica — ранен.
Как пишет La Repubblica, итальянский корреспондент вместе со своим украинским помощником попали в засаду российских снайперов возле Антоновского моста и были одеты в куртки с надписью Press, что выделяет их на фоне военных. Как пишет газета, репортером La Repubblica является Коррадо Дзунино, а его гидом был Богдан Битик.
По словам Дзунино, Богдан Битик не смог пережить обстрел россиян. У украинца остались жена и сын.
— В нас попали, я увидел Богдана на земле, он не двигался, я выполз с линии огня. Бежал, пока не наткнулся на гражданскую машину. Был весь в крови, меня отнесли в херсонскую больницу. Я несколько раз пытался дозвониться до Богдана, он не отвечал. Он был моим большим другом, это ужасные страдания, — рассказал журналистам Коррадо.
Оба мужчины работали на месте в одежде с надписью Пресса. Фотографии, сделанные репортером, демонстрируют, что в одежду, изъятую полицией, попала пуля.
La Repubblica добавляет, что засада произошла возле Антоновского моста, поэтому попытки вернуть тело Богдана Битика осложняет присутствие российских снайперов.
На убийство журналистов уже отреагировало посольство Италии в Киеве, которое сообщило, что работает вместе с МИД, чтобы позволить Дзунино вернуться в Италию.