Война в Украине

27 апреля, 0:10

Вблизи Херсона ранен итальянский журналист из La Repubblica, его гид из Украины — погиб

Оккупанты обстреляли Антоновский мост под Херсоном, в результате чего был убит гражданский, а репортер итальянской газеты La Repubblica — ранен.

Как пишет La Repubblica, итальянский корреспондент вместе со своим украинским помощником попали в засаду российских снайперов возле Антоновского моста и были одеты в куртки с надписью Press, что выделяет их на фоне военных. Как пишет газета, репортером La Repubblica является Коррадо Дзунино, а его гидом был Богдан Битик.

По словам Дзунино, Богдан Битик не смог пережить обстрел россиян. У украинца остались жена и сын.

— В нас попали, я увидел Богдана на земле, он не двигался, я выполз с линии огня. Бежал, пока не наткнулся на гражданскую машину. Был весь в крови, меня отнесли в херсонскую больницу. Я несколько раз пытался дозвониться до Богдана, он не отвечал. Он был моим большим другом, это ужасные страдания, — рассказал журналистам Коррадо.

Оба мужчины работали на месте в одежде с надписью Пресса. Фотографии, сделанные репортером, демонстрируют, что в одежду, изъятую полицией, попала пуля.

La Repubblica добавляет, что засада произошла возле Антоновского моста, поэтому попытки вернуть тело Богдана Битика осложняет присутствие российских снайперов.

На убийство журналистов уже отреагировало посольство Италии в Киеве, которое сообщило, что работает вместе с МИД, чтобы позволить Дзунино вернуться в Италию.