Ворона любит сыр, а я люблю “бавовну”: в ВСУ отреагировали на пожар в Севастополе

Представитель украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский прокомментировал пожар на нефтебазе в Севастополе, произошедший в субботу, 29 апреля.

В коротком видеоролике на странице в Facebook спикер пошутил, что любит “бавовну с доставкой на Крым”.

— Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю бавовну с доставкой на Крым, — сказал он.

На странице в Facebook он заинтриговал, отметив: Ждите следующих пророчеств.

29 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

Площадь пожара — около 1 000 кв. м, пожару присвоен наивысший уровень опасности, поскольку объем топлива очень большой. Оккупационная администрация заявила, что людей из района пожара эвакуировать не будут, но впоследствии проверят состояние воздуха.

Источник: Алексей Дмитрашковский

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