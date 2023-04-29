Ворона любит сыр, а я люблю “бавовну”: в ВСУ отреагировали на пожар в Севастополе
Представитель украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский прокомментировал пожар на нефтебазе в Севастополе, произошедший в субботу, 29 апреля.
В коротком видеоролике на странице в Facebook спикер пошутил, что любит “бавовну с доставкой на Крым”.
— Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю бавовну с доставкой на Крым, — сказал он.
На странице в Facebook он заинтриговал, отметив: Ждите следующих пророчеств.
29 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.
Площадь пожара — около 1 000 кв. м, пожару присвоен наивысший уровень опасности, поскольку объем топлива очень большой. Оккупационная администрация заявила, что людей из района пожара эвакуировать не будут, но впоследствии проверят состояние воздуха.
Источник: Алексей Дмитрашковский