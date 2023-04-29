Ворона любить сир, а я люблю бавовну: у ЗСУ відреагували на пожежу у Севастополі

Речник українського пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський прокоментував пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі, що сталася у суботу, 29 квітня.

У короткому відеоролику на сторінці у Facebook речник пожартував, що любить “бавовну з доставкою на Крим”.

– Собака любить м’ясо, ворона любить сир, а я люблю бавовну з доставкою на Крим, – сказав він.

На сторінці у Facebook він заінтригував, зазначивши: Чекайте на наступні пророцтва.

29 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі у районі вулиці братів Манганарі в мікрорайоні Козача Бухта.

Площа пожежі – близько 1 000 кв. м, пожежі присвоєно найвищий рівень небезпеки, оскільки обсяг палива дуже великий. Окупаційна адміністрація заявила, що людей з району пожежі евакуювати не будуть, але згодом перевірять стан повітря.

Джерело: Олексій Дмитрашківський

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