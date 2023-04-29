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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Севастополе горит нефтебаза из-за попадания беспилотника

В Севастополе горит нефтебаза из-за попадания беспилотника

Во временно оккупированном Севастополе горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

Обновлено в 08:37. Оккупационная администрация сообщила, что людей из района пожара эвакуировать не будут. Впоследствии проверят состояние воздуха.

“Губернатор” Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в нефтебазу попал ударный дрон.

Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоен самый высокий уровень опасности, так как объем топлива очень большой. На месте работают пожарники. Информация относительно пострадавших уточняется.

На видео с места инцидента можно увидеть, что над городом в небо поднимается густой черный столб дыма. Небо тоже почернело.

В свою очередь члены Атеш (партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами) событие в Севастополе прокомментировали коротко: В Севастополе все только начинается.

Стоит заметить, что местные жители довольно часто слышат взрывы или стрельбу в городе или в окрестностях. Так, например, 26 апреля был слышен взрыв в центральной и северной части города.

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Фото: скриншот

Безпілотники, Дрони, Пожар, Севастополь
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