Силы обороны Украины за сутки отбили 58 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Карта боевых действий в Украине на 30.04.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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