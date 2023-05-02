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Валентина Чорна, редактор ленты

В Украине продлят военное положение еще на 90 дней: Зеленский внес в Раду законопроект

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить сроки действия военного положения и мобилизации в Украине.

Соответствующие законопроекты опубликованы на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту пояснительной записки, Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине еще на 90 дней с 20 мая.

— Предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 5 ч 30 мин 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, — говорится в документе.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

На данный момент военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 20 мая 2023 года.

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Военное положение, Владимир Зеленский, Законопроект
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