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30 атак дронами с начала года: станет ли больше “бавовны” в Крыму и какие главные цели

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Чем ближе контрнаступление ВСУ, тем горячее становится в оккупированном Крыму. Россия за все годы оккупации просто нашпиговала полуостров оружием. Так что сейчас является главными целями и будет ли в ближайшее время “бавовны” в Крыму еще больше — разбирались Факти тижня.

Крым – как военный хаб

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Крым является перевалочной транзитной базой для россиян.

— Как место, где можно размещать, накапливать горюче-смазочные материалы, как, опять же, перевалочная транзитная база, также не забываем еще об авиационной компоненте, аэродромах, которые на временно оккупированном полуострове Крым и в непосредственной близости от Севастополя, поэтому мы можем говорить о столь высокой роли этого города в общей сети временно оккупированного полуострова Крым по обеспечению российских оккупационных действий, как на полуострове, так и в самой материковой части Украины, — отмечает он.

При этом аналитики с начала года насчитали по меньшей мере 30 атак беспилотников по российским военным объектам в оккупированном Крыму. Почти половина из них – по Севастополю.

При этом оккупанты озабочены активностью морских дронов. Даже забрали из Севастополя часть кораблей.

– Сейчас подавляющая часть уже основных боевых сил ЧФ, боевых кораблей, она базируется преимущественно на Новороссийск, остаются в Севастополе военные корабли, которые находятся в ремонте, ну и корабли охраны водного района, то есть сторожевые корабли, тральщики и все такое. То есть, командование оккупационных войск в Крыму, оно понимает, что таким современным кораблям ракетным, им уже рискованно находиться в Севастополе, — говорит руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

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Так что очевидно, что “бавовни” в Крыму будет еще больше.

Крым – уже не территория отдыха

Диванные патриоты президента РФ Владимира Путина на долгие майские выходные решили в Крым не уезжать. Как курорт, остров там уже никто не рассматривает.

– Он стал фронтовым регионом, фактически. Россияне публикуют там статистику запросов на отдых и на эти длинные выходные российские, там, где почти две недели, нет там Крыма в приоритете, и более того, курорты Краснодарского края, а они всегда были на первых местах, они тоже не на первых уже местах, ни Сочи, ни другие районы Краснодарского края, то есть, рядовые россияне сейчас, на первом месте у них Турция, на втором – далекие от линии фронта регионы РФ, – рассказывает Клименко.

Война в Украине, Крым
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