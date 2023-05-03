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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Бавовна в Феодосии: атака по нефтяному терминалу

Вибух
Фото: Depositphotos

В Феодосии, что в Крыму, якобы сбили БПЛА, летевшего в сторону морского нефтяного терминала.

Об этом сообщают росСМИ.

Официальная информация и подробности на данный момент отсутствуют.

Вчера во временно оккупированном Симферополе на Крымском полуострове в очередной раз за несколько суток прогремели мощные взрывы.

Напомним, что 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Крым, Россия
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