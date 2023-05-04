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30 атак дронами з початку року: чи побільшає “бавовни” у Криму та які головні цілі

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Чим ближче контрнаступ ЗСУ, тим гарячіше стає в окупованому Криму. Росія за всі роки окупації просто нашпигувала півострів зброєю. Та що зараз є головними цілями і чи буде найближчим часом бавовни в Криму ще більше – розбиралися Факти тижня.

Крим – як військовий хаб

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що Крим є перевалочною транзитною базою для росіян.

– Як місце, де можна розміщувати, накопичувати паливно-мастильні матеріали, як, знову ж таки, перевалочна транзитна база, також не забуваємо ще про авіаційну компоненту, аеродроми, які по тимчасово окупованому півострову Крим та в безпосередній близькості від Севастополя, тому ми можемо казати про досить високу роль цього міста в загальній мережі тимчасово окупованого півострова Крим по забезпеченню російських окупаційних дій, як на півострові, так і в самій материковій частині України, – зазначає він.

При цьому аналітики з початку року нарахували щонайменше 30 атак безпілотників по російських військових об’єктах в окупованому Криму. Майже половина з них – по Севастополю.

При цьому окупанти переймаються активністю морських дронів. Навіть забрали з Севастополя частину кораблів.

– Зараз переважна частина вже основних бойових сил ЧФ, бойових кораблів, вона базується переважно на Новоросійськ, залишаються в Севастополі військові кораблі, які перебувають у ремонті, ну і кораблі охорони водного району, тобто сторожові кораблі, тральники і все таке. Тобто командування окупаційних військ у Криму, воно розуміє, що таким сучасним кораблям ракетним, які багато коштують, їм вже ризиковано знаходитись в Севастополі, – говорить керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

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Тож очевидно, що бавовни в Криму буде ще більше.

Крим – вже не територія відпочинку

Диванні патріоти президента РФ Володимира Путіна на довгі травневі вихідні вирішили до Криму не їхати. Як курорт, півострів там вже ніхто не розглядає.

– Він став фронтовим регіоном, фактично. Росіяни публікують там статистику запитів на відпочинок і на оці довгі вихідні російські, там, де майже два тижні, немає там Криму в пріоритеті, і більш того, курорти Краснодарського краю, а вони завжди були на перших місцях, вони теж не на перших вже місцях, ні Сочі, ні інші райони Краснодарського краю, тобто рядові росіяни зараз, на першому місці в них Туреччина, на другому – далекі від лінії фронту регіони РФ, – розповідає Клименко.

Війна в Україні, Крим
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