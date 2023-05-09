Украинские фотографы получили Пулитцеровскую премию за кадры из Мариуполя
Сегодня, 8 мая, в США объявили победителей Пулитцеровской премии 2023 года.
Американское издание Associated Press имеет награду за экстренную фотосъемку из Мариуполя.
Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники AP — видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.
— Журналисты AP выполнили смелую и важную работу в Украине на протяжении всей войны, освещая, в частности, человеческие жертвы войны. От развенчания российской дезинформации до содействия созданию гуманитарного коридора, их работа была невероятной общественной услугой, и мы так рады, что она была отмечена Пулитцеровской комиссией, — сказала старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пейс.
Congratulations to @AP, @mstyslav9, @EMaloletka, @VasilisaUKR and @lhinnant. #Pulitzer pic.twitter.com/0CnT3UI1p0
— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 8, 2023
Газета The New York Times была удостоена награды за международный репортаж — речь идет об освещении российских убийств в Буче.
Пулитцеровская премия — это одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США.
Премия была основана американским журналистом и издателем Джозефом Пулитцером, ежегодно вручается с 1917 года.
Победители в каждой категории получают приз в размере $15 тыс., за исключением награды за государственную службу, которая сопровождается золотой медалью.
Сегодня в Украине — День памяти и примирения. Уже восьмой год подряд именно в этот день мы вместе со всей Европой чествуем тех, кто боролся с нацизмом во Второй мировой войне. Ведь именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала.Кристина Гавриш, Юля Захарченко