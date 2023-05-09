Украинские фотографы получили Пулитцеровскую премию за кадры из Мариуполя

Сегодня, 8 мая, в США объявили победителей Пулитцеровской премии 2023 года.

Американское издание Associated Press имеет награду за экстренную фотосъемку из Мариуполя.

Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники AP — видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.

— Журналисты AP выполнили смелую и важную работу в Украине на протяжении всей войны, освещая, в частности, человеческие жертвы войны. От развенчания российской дезинформации до содействия созданию гуманитарного коридора, их работа была невероятной общественной услугой, и мы так рады, что она была отмечена Пулитцеровской комиссией, — сказала старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пейс.

Газета The New York Times была удостоена награды за международный репортаж — речь идет об освещении российских убийств в Буче.

Пулитцеровская премия — это одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США.

Премия была основана американским журналистом и издателем Джозефом Пулитцером, ежегодно вручается с 1917 года.

Победители в каждой категории получают приз в размере $15 тыс., за исключением награды за государственную службу, которая сопровождается золотой медалью.

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