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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Молдове отказались от идеи ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

В Молдове отказались от идеи ограничить импорт сельхозпродукции из Украины
Фото: Pexels

Правительство Молдовы пока не будет поддерживать запрет на импорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля в эфире TVR Moldova.

По его словам, введение ограничений на импорт из Украины не изменит ситуации на рынке.

— Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Наоборот, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно, — сказал он.

Министр добавил, что сейчас объемы агропродукции, которая импортируется из Украины, незначительны: всего импортировано около 177 тонн пшеницы и 4 тыс. тонн семян подсолнечника. В то же время элеваторы Молдовы могут вместить объемы около трех млн тонн продукции.

По его словам, правительство Молдовы может выделить дополнительные субсидии в размере 100 млн леев, чтобы поддержать отечественное сельхозпроизводство.

Напомним, тема запрета украинской сельхозпродукции со стороны Молдовы актуализировалась на прошлой неделе, когда профильное молдавское министерство заявило о планах присоединиться к решению Евросоюза, которым был ограничен импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины.

Источники: TVR Moldova, NewsMaker

Импорт, Агробизнес, Молдова
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