У Молдові відмовились від ідеї обмежити імпорт сільгосппродукції з України

Уряд Молдови наразі не буде підтримувати заборону на імпорт деяких зернових та олійних культур з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Владімір Боля в етері TVR Moldova.

За його словами, запровадження обмежень на імпорт з України не змінить ситуації на ринку.

– Це не призвело б ані до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ані до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна запровадила б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено, – сказав він.

Міністр додав, що наразі обсяги агропродукції, яка імпортується з України, є незначними: загалом імпортовано близько 177 тонн пшениці та 4 тис. тонн насіння соняшнику. Водночас елеватори Молдови можуть вмістити обсяги близько трьох млн тонн продукції.

За його словами, уряд Молдови може виділити додаткові субсидії в розмірі 100 млн леїв, щоб підтримати вітчизняне сільгоспвиробництво.

Нагадаємо, тема заборони української сільгосппродукції з боку Молдови актуалізувалась минулого тижня, коли профільне молдовське міністерство заявило про плани приєднатися до рішення Євросоюзу, яким було обмежено імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України.

Джерела: TVR Moldova, NewsMaker

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