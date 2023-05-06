Запрет импорта зерна в Молдову: в Минагрополитике дали ответ

Молдова официально предупредила Украину о намерении запретить импорт украинской агропродукции, пообещав сохранить транзит через свою территорию.

Соответствующую информацию глава молдавского ведомства Владимир Боля предоставил министру агропромышленности Украины Николаю Сольскому во время встречи, сообщает Министерство сельского хозяйства Молдовы.

– Вице-премьер-министр Владимир Боля сообщил о намерении Республики Молдова присоединиться к решению ЕС о введении временного мероприятия по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происхождением из Украины, с сохранением транзита через территорию страны, – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве Молдовы раскрыли причины такого решения, которое заключается в перенасыщении складов остатками зерна. Местные фермеры беспокоятся о наличии места для нового урожая.

Также ситуация осложняется тем, что внутренний экспорт агропродукции внутри страны снизился, выросли логистические расходы и рухнули цены на международных биржах.

В то же время Боля подчеркнул, что Молдова открыта для обсуждения дальнейших шагов по решению проблем аграриев обоих народов и готова к конструктивному диалогу.

При этом Украина не согласна с решением Молдовы об ограничении импорта украинских зерновых и масличных, переговоры продолжатся.

— Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова, — говорится в сообщении Минагрополитики.

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