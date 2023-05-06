Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Запрет импорта зерна в Молдову: в Минагрополитике дали ответ

Зерно, збір урожаю
Фото: УНИАН

Молдова официально предупредила Украину о намерении запретить импорт украинской агропродукции, пообещав сохранить транзит через свою территорию.

Соответствующую информацию глава молдавского ведомства Владимир Боля предоставил министру агропромышленности Украины Николаю Сольскому во время встречи, сообщает Министерство сельского хозяйства Молдовы.

– Вице-премьер-министр Владимир Боля сообщил о намерении Республики Молдова присоединиться к решению ЕС о введении временного мероприятия по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происхождением из Украины, с сохранением транзита через территорию страны, – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве Молдовы раскрыли причины такого решения, которое заключается в перенасыщении складов остатками зерна. Местные фермеры беспокоятся о наличии места для нового урожая.

Также ситуация осложняется тем, что внутренний экспорт агропродукции внутри страны снизился, выросли логистические расходы и рухнули цены на международных биржах.

В то же время Боля подчеркнул, что Молдова открыта для обсуждения дальнейших шагов по решению проблем аграриев обоих народов и готова к конструктивному диалогу.

При этом Украина не согласна с решением Молдовы об ограничении импорта украинских зерновых и масличных, переговоры продолжатся.

— Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова, — говорится в сообщении Минагрополитики.

Импорт, Экспорт, Зерно, Міністерство агрополітики, Молдова, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Стамбуле не смогли прийти к согласию о продлении зерновой сделки
зерновий коридор зерно
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Санду
Украине необходимы гарантии безопасности: Жовква о целях саммита НАТО в Вильнюсе
Ігор Жовква
Совет ЕС выделил €1 млрд на боеприпасы для Украины
Жозеп Боррель
Россияне научились препятствовать работе систем HIMARS — CNN
український військовий біля HIMARS
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Запрет импорта зерна в Молдову: в Минагрополитике дали ответ
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Запрет импорта зерна в Молдову: в Минагрополитике дали ответ
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Запрет импорта зерна в Молдову: в Минагрополитике дали ответ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Запрет импорта зерна в Молдову: в Минагрополитике дали ответ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь