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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Возможно ли быстрое восстановление авиасообщения после войны — гендиректор Борисполя ответил

аеропорт
Фото: Unsplash

Международные авиаперевозчики видят потенциал Украины и хотят быть готовыми к возобновлению полетов как только это станет возможным по вопросам безопасности.

Такое мнение высказал генеральный директор Международного аэропорта Борисполь Алексей Дубревский.

— Мы видим большой спрос среди европейских авиаперевозчиков относительно полетов в Украину. Во-первых, это возвращение украинских беженцев домой — основа лоукостового сегмента, грузовые перевозки, рост спроса на чартерные рейсы, въездной туризм из-за интереса иностранцев к Украине, возможная либерализация рынка с Европейским Союзом и общее авиационное пространство в будущем, — отметил Дубревский.

Анализируя состояние украинской авиаотрасли он заверил, что “сердце гражданской авиации Украины все еще бьется”.

По его словам, сейчас инфраструктура аэропорта в рабочем состоянии, поддерживается операционная способность терминалов и аэродрома, сохраняется и постоянно обучается персонал.

Дубревский отметил, что для того, чтобы восстановить авиасообщение Европы с Украиной за относительно короткий срок, необходимо сотрудничество, консолидированная поддержка и совместные усилия специалистов авиационной отрасли.

В начале апреля в пресс-службе Украэроруха сообщили, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.

Источник: Минвосстановление

авіація, Аеропорт Бориспіль, Аеропорт Київ, Літаки
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

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