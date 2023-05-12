Возможно ли быстрое восстановление авиасообщения после войны — гендиректор Борисполя ответил
Международные авиаперевозчики видят потенциал Украины и хотят быть готовыми к возобновлению полетов как только это станет возможным по вопросам безопасности.
Такое мнение высказал генеральный директор Международного аэропорта Борисполь Алексей Дубревский.
— Мы видим большой спрос среди европейских авиаперевозчиков относительно полетов в Украину. Во-первых, это возвращение украинских беженцев домой — основа лоукостового сегмента, грузовые перевозки, рост спроса на чартерные рейсы, въездной туризм из-за интереса иностранцев к Украине, возможная либерализация рынка с Европейским Союзом и общее авиационное пространство в будущем, — отметил Дубревский.
Анализируя состояние украинской авиаотрасли он заверил, что “сердце гражданской авиации Украины все еще бьется”.
По его словам, сейчас инфраструктура аэропорта в рабочем состоянии, поддерживается операционная способность терминалов и аэродрома, сохраняется и постоянно обучается персонал.
Дубревский отметил, что для того, чтобы восстановить авиасообщение Европы с Украиной за относительно короткий срок, необходимо сотрудничество, консолидированная поддержка и совместные усилия специалистов авиационной отрасли.
В начале апреля в пресс-службе Украэроруха сообщили, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.
Источник: Минвосстановление
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов