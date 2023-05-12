Возможно ли быстрое восстановление авиасообщения после войны — гендиректор Борисполя ответил

Международные авиаперевозчики видят потенциал Украины и хотят быть готовыми к возобновлению полетов как только это станет возможным по вопросам безопасности.

Такое мнение высказал генеральный директор Международного аэропорта Борисполь Алексей Дубревский.

— Мы видим большой спрос среди европейских авиаперевозчиков относительно полетов в Украину. Во-первых, это возвращение украинских беженцев домой — основа лоукостового сегмента, грузовые перевозки, рост спроса на чартерные рейсы, въездной туризм из-за интереса иностранцев к Украине, возможная либерализация рынка с Европейским Союзом и общее авиационное пространство в будущем, — отметил Дубревский.

Анализируя состояние украинской авиаотрасли он заверил, что “сердце гражданской авиации Украины все еще бьется”.

По его словам, сейчас инфраструктура аэропорта в рабочем состоянии, поддерживается операционная способность терминалов и аэродрома, сохраняется и постоянно обучается персонал.

Дубревский отметил, что для того, чтобы восстановить авиасообщение Европы с Украиной за относительно короткий срок, необходимо сотрудничество, консолидированная поддержка и совместные усилия специалистов авиационной отрасли.

В начале апреля в пресс-службе Украэроруха сообщили, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.

Источник: Минвосстановление

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.