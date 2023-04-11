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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Когда откроют небо для гражданских самолетов — объяснение Украэроруха

аеропорт
Фото: Unsplash

Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Украэроруха.

Таким образом госпредприятие отреагировало на прогноз Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года.

В Украэрорухе отметили, что Евроконтроль (Европейская организация по безопасности аэронавигации) объединяет 41 страну.

Организация дважды в год выдает/обновляет семилетние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам и в целом по Европе. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Недавний обнародованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно:

  • закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий;
  • существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (из соображений безопасности), России и Беларуси (санкции);
  • существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах, и увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон).

Эти факторы считаются такими, которые будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, — из-за отсутствия на сегодня других подтвержденных входных данных для прогнозирования.

В Украэрорухе подчеркнули, что Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов.

— Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

Из-за факта наличия на территории Украины военной агрессии со стороны РФ специалисты Евроконтроля на основе этих данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года.

В госпредприятии добавили, как только появятся новые объективные факторы, в частности завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

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Источник: Украэрорух

авіація, Літаки
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