Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів

Міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, щойно це стане можливим з питань безпеки.

Таку думку висловив генеральний директор Міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський.

— Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну. По-перше, це повернення українських біженців додому – основа лоукостового сегменту, вантажні перевезення, зростання попиту на чартерні рейси, в’їзний туризм через інтерес іноземців до України, можлива лібералізація ринку з Європейським Союзом та спільний авіаційний простір у майбутньому, – зазначив Дубревський.

Аналізуючи стан української авіагалузі, він запевнив, що “серце цивільної авіації України все ще б’ється”.

За його словами, зараз інфраструктура аеропорту в робочому стані, підтримується операційна здатність терміналів і аеродрому, зберігається та постійно навчається персонал.

Дубревський зазначив, що для того, аби відновити авіасполучення Європи з Україною за відносно короткий термін, необхідне співробітництво, консолідована підтримка та спільні зусилля фахівців авіаційної галузі.

На початку квітня у пресслужбі Украероруху повідомили, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

Джерело: Мінвідновлення

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