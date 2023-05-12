Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів
Міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, щойно це стане можливим з питань безпеки.
Таку думку висловив генеральний директор Міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський.
— Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну. По-перше, це повернення українських біженців додому – основа лоукостового сегменту, вантажні перевезення, зростання попиту на чартерні рейси, в’їзний туризм через інтерес іноземців до України, можлива лібералізація ринку з Європейським Союзом та спільний авіаційний простір у майбутньому, – зазначив Дубревський.
Аналізуючи стан української авіагалузі, він запевнив, що “серце цивільної авіації України все ще б’ється”.
За його словами, зараз інфраструктура аеропорту в робочому стані, підтримується операційна здатність терміналів і аеродрому, зберігається та постійно навчається персонал.
Дубревський зазначив, що для того, аби відновити авіасполучення Європи з Україною за відносно короткий термін, необхідне співробітництво, консолідована підтримка та спільні зусилля фахівців авіаційної галузі.
На початку квітня у пресслужбі Украероруху повідомили, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.
Джерело: Мінвідновлення
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов