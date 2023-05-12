Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів

аеропорт
Фото: Unsplash

Міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, щойно це стане можливим з питань безпеки.

Таку думку висловив генеральний директор Міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський.

— Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну. По-перше, це повернення українських біженців додому – основа лоукостового сегменту, вантажні перевезення, зростання попиту на чартерні рейси, в’їзний туризм через інтерес іноземців до України, можлива лібералізація ринку з Європейським Союзом та спільний авіаційний простір у майбутньому, – зазначив Дубревський.

Аналізуючи стан української авіагалузі, він запевнив, що “серце цивільної авіації України все ще б’ється”.

За його словами, зараз інфраструктура аеропорту в робочому стані, підтримується операційна здатність терміналів і аеродрому, зберігається та постійно навчається персонал.

Дубревський зазначив, що для того, аби відновити авіасполучення Європи з Україною за відносно короткий термін, необхідне співробітництво, консолідована підтримка та спільні зусилля фахівців авіаційної галузі.

На початку квітня у пресслужбі Украероруху повідомили, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

Джерело: Мінвідновлення

авіація, Аеропорт Бориспіль, Аеропорт Київ, Літаки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримала вже 14 винищувачів МіГ-29 від Польщі
МіГ-29
Штурмовик L-159: характеристики літака, про поставку якого Україні заговорив президент Чехії
Штурмовик L-159 ALCA
Не вистачило б ресурсів на іншу техніку: американські військові про надання Україні F-16
F-16
Не хочуть відновлювати авіарейси з РФ: біля будівлі МЗС Грузії почалися протести
Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів
Перехоплення російським СУ-35 літака: до МЗС Польщі викликали посла РФ
Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
Чи можливе швидке відновлення авіасполучення після війни – гендиректор Борисполя відповів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь