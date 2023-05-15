Татьяна Забожко, редактор ленты
15 мая Зеленский встретится с Риши Сунаком в Великобритании
15 мая президент Украины Владимир Зеленский продолжит цикл своих зарубежных визитов в Великобритании.
– Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится, – анонсировал свою поездку глава государства.
В Лондоне Владимир Зеленский встретится со своим другом Риши Сунаком.
Президент Украины намерен провести предметные переговоры тет-а-тет и с делегациями.
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