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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

15 мая Зеленский встретится с Риши Сунаком в Великобритании

15 мая Зеленский встретится с Риши Сунаком в Великобритании

15 мая президент Украины Владимир Зеленский продолжит цикл своих зарубежных визитов в Великобритании.

– Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится, – анонсировал свою поездку глава государства.

В Лондоне Владимир Зеленский встретится со своим другом Риши Сунаком.

Президент Украины намерен провести предметные переговоры тет-а-тет и с делегациями.

Владимир Зеленский
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